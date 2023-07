Spirit of Rocks, nuovo weekend di eventi a Buddusò

L’evento più atteso di Buddusò Spirit Of Rock parte l’8 luglio.

Cinque scultori sono al lavoro in questi giorni nel centro del paese, alle prese con i blocchi di granito per modellarli fino all’opera finita e Buddusò si prepara agli eventi del fine settimana previsti nel programma di Spirit of Rocks, la manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale che riprende in mano l’eredità dello storico simposio del granito e la allarga alle altre forme d’arte.

Giuseppe Amato di Sarule, Pinuccio Derosas di Olbia, Francesco Cadeddu di San Gavino Monreale, Adriano Ciarla di Massa Carrara, e Luka Radojevic del Montenegro hanno ancora dieci giorni per realizzare un’opera sul tema della musica, che poi arricchirà il museo a cielo aperto del paese, realizzato con opere d’arte in gradito create durante le precedenti edizioni del simposio.

Ad aprire il weekend di eventi con Spirit of Rocks sarà, sabato 8 luglio l’incontro dedicato al tema ‘Riabitare Buddusò’ con gli interventi programmati dell’Università di Sassari, degli operatori locali, e associazioni e aziende di carattere nazionale come Air B&B, Italia Nostra, Slow food e Touring club. Nella stessa serata in programma lo spettacolo teatrale ‘Sardi della Pianura’, di Renzo Cugis e Flavio Soriga, mentre domenica 9 alle 19 è prevista la presentazione del libro di Francesco Giorgioni ‘Libero, il sardo che girò il mondo in bicicletta’ in dialogo con Giacomo Mameli, inserito nel cartellone del Festival letterario regionale ‘7 sere, 7 piazze, 7 libri’.

Il weekend successivo spazio agli approfondimenti economici. La mattina di venerdì 14 e sabato 15 luglio nel centro culturale si svolgeranno due convegni dal titolo ‘Da Rifiuti a risorse: gli sfridi del granito, Domus de Janas dal villaggio ipogeo per un turismo sostenibile, La sostenibile leggerezza della pietra naturale autentica’ e ‘Sfide ed opportunità in Europa nel settore delle materie prime Circolarità e sostenibilità nel settore estrattivo-lapideo, in linea con i temi attuali e caldi’.

La manifestazione si chiuderà sabato 15 luglio in piazza Fumu con la presentazione delle opere realizzate dagli artisti e il gran concerto finale alle ore 21.30 degli artisti Sgribaz e Low-Red del movimento ‘la Nuova Sardegna’.

