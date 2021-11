L’iniziativa della Cronoscalata di Tandalò per rispettare l’ambiente.

Verrà presentata questo venerdì all’aeroporto Olbia Costa Smeralda, partner dell’iniziativa, la 5° Edizione della Cronoscalata di Tandalò, che quest’anno si caratterizza per un impegno ulteriore riguardo al tema della ecosostenibilità dell’evento e della sua progressiva riduzione dell’impatto ambientale.

Al termine della gara, infatti, verrà quantificata, con l’ausilio di un professionista, l’emissione in atmosfera della CO2 da parte delle auto in gara e successivamente compensata attraverso la messa a dimora degli arbusti autoctoni del territorio. “In questo modo – dichiarano gli organizzatori della Cronoscalata – facciamo sì che questa gara abbia una significativa valenza: rispettare l’ambiente e sensibilizzare le generazioni future al tema della sostenibilità. L’iniziativa avverrà in collaborazione con l’Ente Foreste”.

Le gare in programma sono 3 con la connessione finale al Manscione. Tandalò sarà l’ultima gara del Campionato Italiano Velocità su terra quindi verranno eletti i Campioni Italiani 2021. La Cronoscalata è anche iscritta al Campionato Italiano Velocità Fuoristrada, anche se non assegna punti. Ma la vera anima di questa manifestazione è e rimane la Gara Atipica Sperimentale, dove “corrono tutti”.

Lo spirito con cui drivEvent e Tandalò Motorsport hanno sempre organizzato e gestito la gara è stato fuori dagli schemi, perché da sempre l’obiettivo è di far divertire su tutti, con ogni veicolo in regola con i parametri di sicurezza Aci Sport.

Quest’anno le gare saranno contraddistinte anche una grande parte emozionale perché, purtroppo, lo scorso anno il Covid ha portato “altrove” una delle nostre colonne portanti, Nicola Imperio. L’edizione numero 5 sarà dedicata a lui e a tutto il suo lavoro che negli anni ha portato Tandalò ad essere uno degli eventi motoristici più conosciuti d’Italia. La conclusione della manifestazione sarà il Manscione finale, un tutti contro tutti dove i migliori di ogni categoria si sfideranno per diventare il Re di Tandalò e vincere il Trofeo Giuseppe Marroni.