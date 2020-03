La laurea di Giovanni Maria Solinas.

“Finalmente, mi sono tolto un peso”. E lo si può pienamente comprendere. Non deve essere stato facile preparare gli ultimi dettagli per la laurea utilizzando solo email e telefono. Giovanni Maria Solinas è stato proclamato ieri dottore in Gestione dell’ambiente e del territorio all’Università di Sassari con 110 e lode. Anche Giovanni, che risiede a Buddusò, come tanti studenti all’epoca del coronavirus, ha discusso la sua tesi via Skype.

Una misura necessaria, con la quale l’Ateneo turritano ha fatto scuola in Sardegna, essendo il primo a proclamare i nuovi dottori a distanza. “Siamo riusciti comunque a lavorare bene – prosegue Giovanni – Abbiamo condiviso lo schermo, audio e file perfetti. Un enorme grazie va all’Università. Abbiamo avuto sostegno da parte dei docenti, in tutto il percorso, nonostante non ci potessimo incontrare”.

Niente corona d’alloro, niente applausi dal pubblico in sala. “Ero solo davanti ad uno schermo, ma quando il rettore ha pronunciato la formula di rito, per me è iniziato un nuovo capitolo della mia vita”, conclude.

