Lo ha comunicato il sindaco.

Dopo alcuni giorni di forte apprensione per un paziente positivo al coronavirus a Buddusò arriva la buona notizia della guarigione.

La conferma è arrivata direttamente dal sindaco Giovanni Antonio Satta informato dal direttore del dipartimento di prevenzione della ATS Sardegna.

“Sono ben contento di dare questa lieta notizia – dichiara il primo cittadino di Buddusò -. Il nostro concittadino è guarito e speriamo possa tornare presto a casa”.

Felice per laguarigione il sindaco però invita i cittadini a non abbassare la guardia restando in casa e limitando il più possibile gli spostamenti per evitare la diffusione del contagio.

