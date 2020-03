La quarantena dell’artista Simone Sanna.

“Paesitudine e Quarantena” è un racconto figurativo che l’artista di Aggius Simone Sanna crea giorno per giorno sul suo profilo social. Si tratta di una sorta di itinerario storico a carattere popolare in cui i protagonisti dei disegni, che realizza giorno dopo giorno, sono uomini e donne, che hanno caratterizzato con il loro lavoro o semplicemente con il loro modo di essere, il borgo gallurese e la sua storia.

“Paesitudine l’ho scelto pensando ad una suggestione di Emiliano Deiana (sindaco di Bortigiadas), nell’idea i nostri paesi non siano soltanto dei punti sulla mappa del mondo ma lo specchio di un macrocosmo, una sorta di città prima delle città vere e proprie”, spiega Simone.

La Paesitudine diventa allora un mezzo per raccontare i micro-centri della Sardegna e l’amore per le piccole cose, con quel senso di nostalgia per un paese che non c’è più.

“Questi sono giorni che mi hanno fatto riflettere sul passato e ho notato che alla fine, possiamo vivere in un paese bellissimo ma senza le storie delle donne e uomini che abbiamo conosciuto ci rimane ben poco”, racconta l’artista.

Tornare a raccontare ciò che siamo stati è l’obiettivo di questo racconto online, nato come un gioco con l’idea di condividere queste storie: protagonisti assoluti sono personaggi a carattere popolare ma che raccontano il paese. “Ho privilegiato persone comuni che facevano un lavoro normale, ma che hanno contribuito a colorare il paese come Zia Teresa, La perpetua o i tre amici del bar, perché anche nella quotidianità si può diventare eroi”.

Nella pubblicazione degli acquerelli colpisce il formato margherita, tipico della fotografia degli inizi del ‘900, scelto per fissare i personaggi in una sorta di epoca astratta e quasi fiabesca. Non manca la forte interazione con i lettori: chi legge la storia ne completa il ricordo attraverso aneddoti ed emozioni. Non solo, l’interesse è tale da coinvolgere anche persone che vivono a Sassari, Olbia, Tempio che aspettano le storie riconoscendosi in questo microcosmo.

Fino al 3 aprile sarà possibile continuare a scoprire online i personaggi di “Paesitudine e Quarantena” mentre è in attesa la possibilità di una pubblicazione, di una raccolta, e forse, di una mostra interattiva tra le strade di Aggius, per ritornare a vivere il senso della comunità con pienezza.

In foto alcuni personaggi disegnati da Simone Sanna.











