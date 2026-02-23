C’è un guasto Abbanoa a Buddusò, i rubinetti restano a secco

Il guasto di Abbanoa alla rete idrica di Buddusò.

A Buddusò i tecnici del pronto intervento di Abbanoa stanno eseguendo lavori di manutenzione sulla condotta di via Adelasia, rendendo necessario sospendere temporaneamente l’erogazione idrica in diverse zone del centro abitato. L’intervento, programmato dalle 9 alle 17, comporterà cali di pressione e interruzioni temporanee dell’acqua nelle principali vie del comune. Il servizio idrico tornerà regolare al termine delle operazioni.

I tecnici stanno operando per contenere al minimo i disagi e, qualora i lavori dovessero terminare in anticipo, la fornitura d’acqua sarà ripristinata prima dell’orario previsto. Si invita la cittadinanza a segnalare eventuali anomalie attraverso il numero verde 800/022040, attivo 24 ore su 24, dedicato alle emergenze e ai guasti. Abbanoa ha inoltre precisato che, una volta ripristinata l’erogazione, l’acqua potrebbe presentare una torbidità temporanea dovuta al normale svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni. L’intervento rientra nelle attività ordinarie di manutenzione della rete idrica comunale, finalizzate a garantire continuità e sicurezza del servizio, e testimonia l’attenzione del gestore verso la gestione efficiente delle infrastrutture idriche del territorio.

