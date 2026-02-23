Un bando da 300mila euro a Olbia per sostenere le associazioni

Il bando del Comune di Olbia.

Con l’obiettivo di rafforzare il mondo associativo cittadino, il Comune di Olbia ha pubblicato un bando da 300mila euro destinato a sostenere le spese di funzionamento delle associazioni culturali e di promozione sociale senza scopo di lucro attive sul territorio. L’iniziativa punta a garantire continuità operativa e maggiore stabilità a realtà che svolgono un ruolo significativo nella vita della cittadinanza.

A commentare il provvedimento è stato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Roberto Li Gioi, che ha ricordato il percorso che ha portato allo stanziamento delle risorse: “Un risultato importante per il tessuto associativo locale. Il Consiglio regionale, su mia proposta, aveva stanziato i fondi per questa finalità nella Legge Finanziaria del 2025. Un intervento concreto che ho ritenuto di dover promuovere per garantire stabilità e continuità alle tante realtà che quotidianamente animano la vita culturale e sociale della città di Olbia. Le associazioni rappresentano un presidio fondamentale di partecipazione, inclusione e crescita collettiva. Attraverso attività culturali, educative, artistiche, ricreative e solidali, contribuiscono a rafforzare il senso di comunità, a valorizzare le tradizioni locali e a promuovere nuove opportunità di aggregazione, soprattutto per giovani, famiglie e persone in situazione di fragilità”.

L’avviso pubblico è finalizzato in particolare alla copertura delle spese di gestione, consentendo alle organizzazioni di programmare le proprie iniziative con maggiore tranquillità e continuità nel tempo. Secondo quanto evidenziato, il sostegno economico intende valorizzare il contributo quotidiano delle associazioni nel promuovere attività culturali, sociali ed educative a beneficio della collettività.

Lo stesso Li Gioi ha espresso apprezzamento per la pubblicazione del bando e per la collaborazione istituzionale che ha reso possibile l’intervento: “Investire nelle associazioni significa investire nella qualità della vita, nella partecipazione democratica e nella costruzione di una comunità più solidale e dinamica. Esprimo pertanto grande soddisfazione per la pubblicazione di questo bando e ringrazio per la collaborazione l’assessora alla Cultura del Comune di Olbia, Sabrina Serra“.

