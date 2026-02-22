Rubinetti chiusi a Santa Teresa Gallura, al via i lavori Abbanoa

I lavori Abbanoa a Santa Teresa Gallura.

Nel corso della giornata di martedì 24 febbraio, sono programmati interventi di manutenzione sulla condotta distributrice che attraversa il ponte tubo Masconi, infrastruttura fondamentale per l’approvvigionamento idrico del comune di Santa Teresa Gallura. Per consentire ai tecnici di Abbanoa di operare in sicurezza e completare le lavorazioni senza acqua nelle tubature, sarà necessario sospendere temporaneamente il flusso idrico nel nodo principale tra le 8 e le 15:30.

Durante l’intervento si prevedono cali di pressione e momentanee sospensioni del servizio nelle frazioni di San Pasquale e Porto Pozzo, fino al completo ripristino dell’erogazione. Gli operatori del gestore idrico assicureranno ogni possibile accorgimento per ridurre la durata dell’interruzione e potranno anticipare la ripresa del servizio qualora i lavori si concludano prima del previsto.

Abbanoa invita la cittadinanza a segnalare eventuali anomalie attraverso il numero verde 800/022040, attivo 24 ore su 24. Si precisa che, al momento della ripresa del flusso, l’acqua potrebbe presentare temporanee alterazioni di colore, dovute allo svuotamento e al successivo riempimento delle condotte. Gli interventi rientrano nelle attività ordinarie di manutenzione e controllo della rete idrica, finalizzate a garantire continuità e sicurezza nell’approvvigionamento.

