I corsi musicali a Golfo Aranci.

Il Comune di Golfo Aranci comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi musicali che saranno realizzati nella cittadina durante l’anno scolastico 2020/2021 per poter studiare uno strumento oppure per apprendere i rudimenti del canto lirico o moderno.

L’attività, che potrà essere seguita da giovanissimi delle scuole di tutti i cicli, dalla primaria alle superiori, e da adulti senza limiti di età, è aperta agli appassionati di chitarra, pianoforte, canto ma non è escluso che possano essere avviati anche corsi per altri strumenti come batteria o violino.

A seconda dell’età degli interessati potrebbe essere attivata una collaborazione con altre realtà al fine di arricchire l’offerta formativa scolastica e dare la possibilità agli utenti di apprendere anche l’utilizzo di altri strumenti come, ad esempio, quelli della tradizione sarda.

La scadenza per presentare il modulo di iscrizione è il 10 novembre mentre la riunione organizzativa per stabilire giorni e orari di lezione si terrà una volta terminati gli effetti dell’ultimo Dpcm e quindi dopo il 3 dicembre. Il costo di iscrizione per l’anno scolastico 2020/21 è fissato in 50 euro l’anno e gli allievi potranno usufruire di un piano didattico articolato in 25 settimane.

Per informazioni si potrà contattare l’ufficio turismo del Comune di Golfo Aranci oppure contattare la segreteria della scuola al numero 3331446717. Per chi invece volesse inviare il modulo di iscrizione via mail potrà scaricarlo dal sito del Comune e spedirlo all’indirizzo servizio.turismo@comune.golfoaranci.ss.it.

“Con questa ulteriore misura ampliamo l’offerta culturale e formativa del nostro Comune, auspico che l’iniziativa abbia seguito e sia apprezzata dai nostri concittadini” ha dichiarato il sindaco di Golfo Aranci Mario Mulas.

