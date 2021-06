Il giovane era malato da tempo e si era aggravato ultimamente.

Aveva appena 19 anni, Giuseppe Bacciu. Una vita davanti, il sorriso sempre presente sul suo viso, nonostante da ormai due anni e mezzo, lottasse contro un male incurabile, del quale ci si era accorti a seguito di una banale caduta.

Ma il dolore al braccio successivo al colpo subito non passava ed i successivi accertamenti hanno certificato che si trattava di un male incurabile. Giuseppe l’ha affrontato con forza e determinazione, aiutato dalla madre Anastasia, dal padre Francesco, dal fratello Giammaria e dalla sorella Marianna in primis.

Ma tutti volevano bene a Giuseppe. Era il classico bravo ragazzo, bene educato secondo i principi ed i valori che la famiglia gli aveva trasmesso e non si poteva non amarlo. Frequentava il liceo Scienze Umane Antonio Segni ad Ozieri e nonostante la malattia, faceva di tutto per essere presente alle lezioni in classe, Era un faro, un esempio per tutta la comunità di Buddusò, gli amici, i compagni di classe, gli insegnanti e chiunque fosse entrato in contatto con lui.

I funerali di Giuseppe Bacciu, si svolgeranno lunedì 7 giugno nella parrocchia di Santa Anastasia a Buddusò alle ore 16.30.

(Visited 7.124 times, 3.135 visits today)