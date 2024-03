A Buddusò nasce una strada “moderna”: lavori da 190 mila euro

I lavori in via Bixio a Buddusò.

A Buddusò nascerà una nuova strada. Il Comune, dopo un lungo iter tecnico e burocratico, ha dato il via ai lavori in via Nino Bixio. L’intervento consiste nella realizzazione di una bretella di collegamento tra via Oberdan e Corso Regina Elena.

Per la realizzazione della strada, il Comune ha investito 190mila euro, finanziati per intero da fondi di Bilancio dell’anno 2022. Nella strada di collegamento ci saranno nuovi sottoservizi, illuminazione e asfalto riqualificato.

I lavori dovrebbero terminare entro l’estate. Ad annunciarlo il sindaco Massimo Satta e l’amministrazione comunale, tramite la pagina ufficiale del Comune. “Un’altra importante opera di viabilità urbana che contribuisce a rendere il nostro paese sempre più moderno e vivibile”, ha commentato.

