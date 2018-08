Sono 5 le prove speciali previste.

Rimarranno aperte fino al prossimo 24 settembre le iscrizioni alla 3° Cronoscalata su terra di Tandalò. La gara di svolgerà da venerdì 28 a domenica 30 settembre, nel territorio del Comune di Buddusò.

Al momento risultano iscritti già due Campioni italiani. Ivano Nicoletta, che ha vinto 4 volte il titolo nel Campionato velocità fuoristrada e Natale Casalboni, 3 volte Campione italiano di Autocross.

La Cronoscalata di Tandalò si divide in 5 prove speciali. Ossia saranno 5 le volte in cui ogni pilota percorrerà la mitica salita di Tandalò. A queste si aggiungono le prove libere e lo shake down.

