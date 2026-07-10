Ufficio postale rinnovato a Buddusò, partono gli interventi Polis

I lavori all’ufficio postale di Buddusò.

Parte anche a Buddusò il percorso di trasformazione degli uffici postali previsto dal progetto “Polis” di Poste Italiane, il piano nazionale che punta a modernizzare le sedi dei piccoli comuni e a potenziare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Gli interventi riguarderanno l’ufficio postale di via Cavour, che sarà interessato da lavori di ristrutturazione e adeguamento con l’obiettivo di rendere gli spazi più funzionali e accoglienti per cittadini e operatori. Il progetto coinvolge i circa 7 mila comuni italiani con meno di 15 mila abitanti e nasce per rafforzare il ruolo degli uffici postali come punti di riferimento per le comunità locali. In un periodo in cui molti centri periferici registrano una progressiva riduzione dei servizi disponibili, Poste Italiane punta invece a mantenere una presenza capillare sul territorio, investendo nelle aree meno densamente abitate e favorendo un accesso più semplice e vicino alle esigenze dei cittadini.

Durante il periodo dei lavori, previsto salvo imprevisti per circa 25 giorni, i servizi non saranno sospesi. Per garantire la continuità operativa è stato installato un ufficio postale temporaneo modulare nei pressi della sede di via Cavour, dotato di uno sportello polifunzionale. La struttura provvisoria sarà disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 19:05 e il sabato fino alle 12:35. Sarà possibile effettuare le principali operazioni postali e finanziarie, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

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