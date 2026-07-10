Nuovi loculi e spazi verdi, avanti i lavori al cimitero di Luogosanto

I lavori al cimitero di Luogosanto.

Un intervento destinato a cambiare il volto del cimitero comunale di Luogosanto entra nella fase di realizzazione con la prosecuzione dei lavori di ampliamento della struttura. Il progetto punta a garantire nuovi spazi e una migliore organizzazione dell’area, rispondendo alle esigenze della comunità per gli anni futuri. L’opera, dal valore complessivo di 309.200 euro, è finanziata attraverso un contributo della Regione Sardegna e fondi del bilancio comunale. I lavori interessano la zona che un tempo ospitava il primo campo sportivo del paese, oggi individuata come area di espansione del complesso cimiteriale.

Il progetto prevede la costruzione di 180 nuovi loculi, la realizzazione di servizi igienici, spazi destinati alle cappelle di famiglia, un nuovo impianto di illuminazione e interventi di sistemazione del verde con la piantumazione di essenze arboree. L’ampliamento rappresenta un investimento rivolto non solo alla disponibilità di nuovi posti, ma anche al miglioramento complessivo della qualità degli spazi, con l’obiettivo di creare un ambiente più ordinato, accessibile e rispettoso del significato del luogo.

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