Nuovo Atr 465, test superati sulla linea ferroviaria Cagliari-Olbia

Il test superato sulla linea ferroviaria Cagliari-Olbia.

La Sardegna si prepara a una nuova fase per il trasporto ferroviario regionale. Nella notte tra il 9 e il 10 luglio il nuovo treno Atr 465, prodotto dalla Caf e acquistato dalla Regione Sardegna, ha effettuato le prime corse prova lungo la tratta Cagliari-Olbia e ritorno, completando un passaggio tecnico fondamentale in vista della sua futura entrata in servizio.

Il convoglio ha percorso l’intera linea senza fermate intermedie e senza la presenza di altro traffico ferroviario, completando il tragitto in 2 ore e 15 minuti e raggiungendo una velocità massima di 150 chilometri orari. Un risultato che ha consentito ai tecnici di verificare le prestazioni del mezzo, la sicurezza del sistema e l’affidabilità del nuovo materiale rotabile.

Le prove sono state rese possibili grazie alla collaborazione tra Regione Sardegna, Rete Ferroviaria Italiana, Trenitalia, Italcertifer e il costruttore Caf. L’obiettivo era valutare il comportamento del treno sulla rete isolana e raccogliere tutti gli elementi necessari per il percorso di autorizzazione alla circolazione.

Il nuovo Atr 465 è un convoglio ad assetto variabile, una tecnologia che permette di affrontare le curve a velocità maggiore rispetto ai treni tradizionali, fino al 20% in più, garantendo allo stesso tempo comfort e sicurezza per i passeggeri. L’introduzione di questi mezzi rientra nel più ampio piano di ammodernamento della rete ferroviaria sarda e punta a rendere più competitivi gli spostamenti tra i principali centri dell’isola.

Per adeguare l’infrastruttura alla circolazione dei nuovi treni sono stati realizzati interventi sulla rete per un valore superiore ai 50 milioni di euro, finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito dell’Accordo Quadro con Rfi. La società del Gruppo Fs ha seguito gli interventi tecnici sulla linea e le attività di certificazione necessarie, lavorando insieme a Trenitalia e Italcertifer per l’omologazione del convoglio e del sistema di pendolamento.

Italcertifer ha avuto un ruolo centrale nella gestione della campagna di prove, coordinando le verifiche come organismo indipendente di valutazione della conformità e supportando l’iter autorizzativo con Ansfisa. Trenitalia ha invece garantito il supporto logistico attraverso le proprie officine e mettendo a disposizione il personale di condotta impegnato nei test.

La fase di sperimentazione non coincide ancora con i tempi di percorrenza del futuro servizio commerciale: questi saranno definiti sulla base del programma di esercizio che verrà stabilito dalla Regione. Prima dell’avvio operativo del nuovo treno sono previste ulteriori prove, già programmate per il mese di settembre, e il completamento degli ultimi passaggi autorizzativi.

L’esito positivo dei primi test rappresenta comunque un importante avanzamento verso una mobilità ferroviaria più moderna in Sardegna. L’arrivo degli Atr 465 potrà contribuire alla riduzione dei tempi di viaggio e al miglioramento della qualità del servizio, inserendosi nel progetto di progressivo allineamento della rete isolana agli standard ferroviari nazionali.

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