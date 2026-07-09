Lutto a Santa Teresa per la scomparsa di un uomo di soli 56 anni

Addio a Domenico Pucci.
Dolore a Santa Teresa Gallura per la scomparsa di Domenico Pucci. Se ne è andato a soli 56 anni lasciando un grande dolore nel piccolo paese della Gallura. La triste notizia è stata data dai parenti e da tutti gli amici dell’uomo, che era conosciuto e voluto molto bene nella cittadina. Sono tanti infatti quelli che hanno partecipato al dolore per la prematura scomparsa dell’uomo.
L’ultimo saluto a Domenico si terrà domani, venerdì 10 luglio, alle ore 11 nella Chiesa di San Vittorio a Santa Teresa Gallura. Il corteo funebre partirà alle ore 09:30 dall’Hospice di Tempio Pausania. Al termine del rito funebre, la salma verrà tumulata nel cimitero di Buoncammino. Qui amici e parenti daranno l’ultimo saluto al 56enne.