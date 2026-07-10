Abbanoa interviene sulla condotta, disagi con l’acqua a Oschiri

I lavori di Abbanoa a Oschiri.

Possibili disagi per il servizio idrico a Oschiri nella giornata di martedì 14 luglio. I tecnici di Abbanoa saranno impegnati in un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete, con la sostituzione di un tratto della condotta distributrice che serve viale Marconi. Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà necessario interrompere temporaneamente il flusso idrico dal serbatoio comunale. L’intervento prenderà il via alle 8 e, secondo le previsioni del gestore, dovrebbe concludersi entro le 15.

Durante le operazioni potranno verificarsi cali di pressione e sospensioni temporanee dell’erogazione in tutto il centro abitato. Abbanoa fa sapere che i tecnici saranno impegnati a ridurre al minimo la durata dell’interruzione e, qualora i lavori dovessero terminare prima del previsto, il servizio verrà ripristinato in anticipo.

Al termine dell’intervento l’erogazione tornerà progressivamente alla normalità. Il gestore avverte inoltre che, nella fase di ripartenza della rete, l’acqua potrebbe presentarsi momentaneamente torbida a causa delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni. Eventuali anomalie o problemi potranno essere comunicati al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa attraverso il numero verde 800/022040, attivo 24 ore su 24.

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