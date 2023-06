Franco Zucchitta, un esempio di gentilezza e generosità: Budoni lo ricorda

L’addio a Franco Zucchitta di Budoni.

Con grande tristezza, la città di Budoni piange la perdita di Franco Zucchitta, avvenuta dopo una breve ma intensa lotta contro una malattia. Nato il 5 giugno 1959, Franco aveva raggiunto i 64 anni di età e risiedeva nella frazione di Tanaunella.

L’annuncio della sua scomparsa ha scatenato un’ondata di affetto e sostegno da parte di amici e conoscenti, che hanno affluire messaggi di condoglianze e supporto ai suoi cari, in particolare al suo fratello Giovanni Maria e Mario e alle sue sorelle Luisa e Anna.

Questo mattino, alle ore 11, nella chiesa parrocchiale di San Sebastiano a Tanaunella, si è tenuto il commovente rito funebre. La cerimonia ha avuto inizio dalla sua abitazione, accompagnando il suo corpo alla chiesa. In segno di rispetto e considerazione per i desideri dei familiari, si è scelto di dispensare dalle consuete espressioni di condoglianze, permettendo così loro di vivere questo momento di lutto in modo più intimo e privato.

