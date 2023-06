Tempio avrà un nuovo campo da tennis coperto, i lavori da 269mila euro

Il nuovo campo da tennis è il terzo a Tempio.

Un nuovo campo da tennis coperto a Tempio. La città si arricchisce di un altro impianto, grazie a un finanziamento regionale di 269 mila euro, ottenuto dal Comune grazie alla sinergia con l’assessore regionale allo Sport Andrea Biancareddu. Questo permetterà la pratica di questa disciplina da parte dei giovanissimi e per la possibilità di organizzare eventi di alto livello.

Grazie a questi fondi, i lavori per la realizzazione della copertura del terzo campo da tennis di Tempio sono attualmente in corso, oltre alla sostituzione della pavimentazione. Il progetto prevede l’asportazione della vecchia pavimentazione, della recinzione del campo di gioco in paletti zincati e rete metallica e la predisposizione della struttura lamellare su sei archi curvi ancorata su piastre, con posizionamento del telo di copertura, realizzazione dell’impianto elettrico e della nuova pavimentazione.

L’assessorato ai Lavori Pubblici, Francesco Quargnenti, ha detto: “ Un’altra struttura che verrà messa a disposizione dei cittadini e dei giovani grazie ad un significativo finanziamento ottenuto grazie alla collaborazione con l’assessore regionale allo Sport Andrea Biancareddu. Un importante traguardo per questa pratica sportiva oltre ad una significativa opportunità per la città di ospitare eventi agonistici di livello”.

“Raggiungere questo obiettivo significa aggiungere un altro tassello che ci porterà ad avere importanti strutture sportive nel territorio – ha sottolineato il sindaco Gianni Addis -. L’intera comunità cittadina sempre più manifesta il bisogno di avere spazi per la pratica sportiva e il benessere, luoghi di condivisione, di incontro utili a sviluppare isole di socialità con scambi anche tra generazioni. L’impianto così potenziato potrà davvero rappresentare una perla dell’impiantistica sportiva cittadina, ospitare eventi agonistici importanti e essere di forte richiamo per chi vorrà sperimentare il mondo del tennis, da agonista oppure per socializzare e fare attività sportiva”.

