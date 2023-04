Budoni piange Salvatore, morto alla soglia dei 100 anni

Dolore a Budoni per la scomparsa di Salvatore Basoni.

Il paese di Budoni è in lutto per la scomparsa di Salvatore Basoni, un uomo che ha vissuto 99 anni e che avrebbe compiuto 100 anni il prossimo dicembre. Originario di Posada, l’anziano ha trascorso molti anni a Budoni, dove si è guadagnato la stima e il rispetto di tutti per la sua integrità e la sua bontà d’animo.

Era una persona molto legata alla famiglia, in particolare ai nipoti, ai quali voleva un mondo di bene e che lo ricorderanno sempre con affetto e riconoscenza. Non è un caso, quindi, che in queste ore la comunità di Budoni si stia stringendo intorno alla famiglia di Basoni, esprimendo il proprio cordoglio e la propria vicinanza in questo momento difficile.

I funerali di Salvatore Basoni si terranno lunedì, alle ore 16, nella chiesa di Sant’Antonio, situata nella frazione di Solità. Sarà un momento di commiato per tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato, un’occasione per ricordare la sua vita e la sua personalità straordinaria. Dopo la cerimonia religiosa, la salma verrà portata al cimitero di San Lorenzo, dove troverà la sua ultima dimora.

