Meteo a Olbia e in Gallura, le previsioni per mercoledì 6 maggio

Previsioni meteo per mercoledì 6 maggio a Olbia e in Gallura: il tempo sarà più instabile. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, con fasi più compatte. Al mattino si avranno nubi diffuse, con poche schiarite. Il tempo sarà inizialmente asciutto. Nel pomeriggio aumenta la possibilità di piogge deboli o piovaschi sparsi, soprattutto nelle aree interne della Gallura. I fenomeni saranno intermittenti.

Venti e temperature

Le temperature saranno stabili o in lieve calo. Le minime si manterranno tra 14 e 16 gradi, mentre le massime arriveranno a 20-21 gradi. I venti soffieranno moderati, con rinforzi lungo la costa. Il mare sarà mosso, specie nelle ore centrali. La giornata sarà meno favorevole per il mare. Il cielo variabile e il vento renderanno il contesto meno stabile. L’acqua resta fredda, tipica del periodo.

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