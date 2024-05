Posada e Budoni piangono la scomparsa di Stefano: il papà aveva 50 anni

Addio a Stefano Podda.

Posada e la vicina Budoni in lutto per la scomparsa di Stefano Podda. L’uomo, padre di due bambini piccoli, era molto conosciuto e voluto bene nei due paesi del nord Sardegna. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, lasciando un profondo vuoto nelle due comunità.

L’uomo, scomparso a soli 50 anni, era nato e cresciuto a Posada ed è ricordato come una brava persona. Sono tanti i messaggi di amici e conoscenti lasciati sui social per dare l’ultimo saluto a Stefano Podda. “Ti porterò sempre nel mio cuore”, ha scritto una dei tanti amici del giovane padre recentemente scomparso.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui