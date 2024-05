Louis Vuitton mette le mani sullo storico hotel Romazzino

L’Hotel Romazzino cambia nome e gestione.

LVMH, colosso del lusso guidato da Bernard Arnault, sta pianificando un’espansione nel settore dell’hôtellerie. La società, acronimo di Louis Vuitton Moët Hennessy, ha preso la gestione dell’hotel Romazzino, dopo aver siglato un accordo lo scorso anno con Sardegna Resorts, società controllata dal fondo sovrano qatariota QIA, per la gestione di due hotel in Costa Smeralda.

Attraverso Cheval blanc gestirà l’hotel Pitrizza, che dal 2026 cambierà nome in Cheval blanc Pitrizza, Costa Smeralda. L’hotel Romazzino è uno degli alberghi più lussuosi della Gallura, nonché d’Italia. Nato a metà degli anni 60, agli albori della Costa Smeralda, è stato progettato dall’architetto Michele Busiri e rappresenta un vero e proprio monumento di uno storico borgo.

La nuova gestione da parte del colosso, sotto il marchio Belmond, gli ha fatto cambiare il nome in Romazzino, A Belmond hotel, Costa Smeralda. LVMH possiede e gestisce diverse strutture di lusso in Italia: l’Hotel Cipriani a Venezia, il Caruso a Ravello, lo Splendido a Portofino, la Villa San Michele a Firenze, il Castello di Casole in Toscana e, a Taormina, il Grand Hotel Timeo e Villa Sant’Andrea.

Il colosso del lusso guidato da Bernard Arnault, attivo nel mercato attraverso la divisione LVMH Hospitality Excellence, opera globalmente con le strutture Bulgari Hotels, che prevedono due nuove aperture entro il 2026: una a Ranfushi, nelle Maldive, e una a Miami. Inoltre, la catena Belmond, acquisita nel 2018 per 3,2 miliardi di dollari (circa 3 miliardi di euro), rappresenta un altro pilastro delle attività alberghiere di LVMH.

Entro la fine dell’anno, la holding inaugurerà il sesto resort Cheval Blanc, situato sulla costa sud-occidentale di Mahé, l’isola principale delle Seychelles. Questo nuovo resort, che si unirà a quelli già presenti a Parigi, Saint Tropez, Saint Barth, Courchevel e Randheli nelle Maldive, comprenderà 52 ville con piscina affacciate sulla giungla e sul mare. Gli ospiti potranno usufruire di un simulatore di surf e di una spa firmata Guerlain, altro brand del portafoglio LVMH.





