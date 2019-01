L’alluvione dell’ottobre del 2015 a Budoni.

Hanno ancora qualche giorno di tempo i cittadini di Budoni per richiedere il contributo per i danni subiti nell’alluvione dell’ottobre del 2015. Scadono, infatti, il prossimo 8 gennaio i termini per presentare le domande.

Il Consiglio di Ministri ha definito le procedure per far fronte ai danni subiti dalle attività economiche e produttive a seguito della calamità naturale che tra il 30 settembre e il 10 ottobre 2015 interessò la provincia di Olbia- Tempio, oltre alle province di Nuoro e dell’Ogliastra. È così che ora i soggetti privati che hanno subito danni possono presentare domanda.

Sono ammessi al contributo solamente coloro che sono già segnalati con le schede C di Ricognizione del fabbisogno per il ripristino delle attività economiche e produttive. La documentazione necessaria è reperibile sul sito ufficiale del Comune di Budoni.

(Visited 47 times, 47 visits today)