Anas, lavori sulla 131 Dcn tra Budoni e San Teodoro

Limitazioni al traffico a causa dei lavori di Anas a San Teodoro.

Per lavori all’interno delle gallerie della strada statale 131 “Diramazione Centrale Nuorese”, tra Budoni e San Teodoro, Anas ha previsto limitazioni al traffico tra le notti di domani e di giovedì 8 giugno nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 4 del giorno successivo.

Gli interventi riguardano le prove di luminosità sugli impianti delle gallerie e comportano l’interdizione della circolazione.

Durante l’esecuzione degli interventi riguardanti le gallerie “Berruiles” e “Castedduccio“, previsti nella notte di domani fino alle 4 di giovedì 8 giugno, il traffico in direzione sud verrà deviato in corrispondenza dello svincolo Budoni nord (km 115,500) per proseguire lungo la statale 125 “Orientale Sarda” fino alla rotatoria al km 288,300 e reimmettersi sulla statale 131 Dcn in corrispondenza dello svincolo San Teodoro (km 122,500). Il traffico in direzione nord verrà deviato in corrispondenza dello svincolo San Teodoro, proseguirà lungo la statale 125 in direzione fino all’intersezione all’altezza del km 281,600 per poi reimmettersi lungo la statale 131 Dcn allo svincolo Budoni nord.

Interventi di Anas anche nelle gallerie di Terrapadedda e Cuponeddi.

Per quanto riguarda gli interventi sulle gallerie “Terrapadedda” e “Cuponeddi“, previsti nella notte di giovedì 8 e fino alle 4:00 del giorno successivo, le deviazioni interessano unicamente il traffico in direzione nord che verrà deviato in corrispondenza dello svincolo San Teodoro per proseguire lungo la statale 125 “Orientale Sarda” fino all’abitato di Vaccileddi (km 299) e poi svoltare verso la strada provinciale 87 e reimmettersi lungo la statale 131 Dcn in corrispondenza dello svincolo Vaccileddi (km 131,500).

