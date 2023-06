Le polemiche sulla cena dei vip a San Pantaleo.

Arriva un’altra smentita sul futuro re di Giordania. Non sarà lui il protagonista della mega festa che ha bloccato il paese di San Pantaleo, su cui incombe un’ordinanza per la chiusura delle strade per fare spazio al grande evento vip.

Non si sa, tuttavia, chi saranno i partecipanti, personaggi sicuramente molto importanti, poiché il Comune per loro ha deciso di “privatizzare” la piazza. Questa ordinanza ha scatenato parecchie polemiche e fatto discutere gli ambulanti, che sono stati esclusi e i quali pensano che l’intenzione del sindaco di Olbia è quello di cambiare destinazione al bellissimo borgo antico della città.

Almeno è ciò che traspare dalle parole rilasciate da Settimo Nizzi sul quotidiano La Nuova Sardegna e che suonano come una conferma. Il primo cittadino infatti parla di un evento che darà molto prestigio al territorio, nonché un ritorno di immagine per la frazione. Il sindaco ha spiegato inoltre che il paese non è in ostaggio, ma è stata chiusa solo l’area pedonale. Tuttavia non si sa ancora chi saranno i vip, ma si parla di un evento che viene ospitato solo nelle grandi piazze italiane.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui