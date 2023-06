Le ultime offerte di lavoro per l’estate a Olbia e in Gallura

Gli annunci di lavoro per la stagione estiva a Olbia.

Cerchi un lavoro a Olbia? Molti datori di lavoro stanno ancora assumendo per la stagione estiva, anche se ci siamo già ad giugno. La maggior parte dei contratti nel territorio sono a tempo determinato e di solito durano da 4 a 5 mesi, fino al periodo tra settembre e ottobre.

Il sito “Sardegna Lavoro” è uno degli strumenti in cui le aziende si mettono in contatto con il personale per cercare risorse da inserire nel proprio organico. Attualmente, gli annunci di lavoro nella zona di Olbia sono 88, con nuove offerte che vengono da diversi settori. Ecco le ultime.

A Olbia si cerca un addetto al rimessaggio per tirocinio. “La figura ricercata si occuperà, in affiancamento con il Tutor aziendale, delle attività di alaggio e varo, manutenzione dello scafo, dei motori, preparazione dell’imbarcazione per la consegna al cliente”.

Sempre in città si cerca due addetti banconieri che abbiano “buone capacità comunicative e relazionali che si occupino della gestione del cliente (fornendo tutte le indicazioni necessarie sulla qualità e sulle caratteristiche dei prodotti in vendita), del taglio e servizio della pizza al banco; gestione cassa e magazzino; cura degli spazi espositivi. Richiesti orientamento al cliente, ambizione e passione per il settore della ristorazione; diponibilità a lavorare su turni. Preferibilmente con una minima esperienza, ovvero con diploma di scuola alberghiera o altro istituto superiore”. La durata del contratto è da 6 a 12 mesi.

Azienda di Olbia cerca due figure come cuoco pizzaiolo. “Si ricerca risorsa che si occupi della preparazione delle pizze, dall’impasto alla cottura, preferibilmente con minima esperienza, ovvero con diploma di scuola alberghiera o corso di panificazione”. La durata del contratto è da 6 a 12 mesi.

A La Maddalena si cerca una badante con esperienza ”per anziano signore residente alla Maddalena. Il soggetto in questione è deambulante ed ha bisogno di una assistenza generica nell’arco della giornata. La risorsa dovrà occuparsi di assisterlo a svolgere le normali attività quotidiane, a curarsi e a mantenere livelli accettabili di qualità della vita (aiutarlo nella preparazione dei pasti e nella cura della casa nonché di offrire una assistenza generica). La famiglia offre alloggio per i non residenti nel Comune di la Maddalena. Richiesta discreta conoscenza della lingua italiana nel caso di cittadine straniere”.

