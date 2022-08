Addio ad Antonella Minosu.

Una notizia che lascia increduli in tanti in Gallura, che si chiedono come sia possibile perdere la vita così giovani. Aveva solo 43 anni Antonella Minosu, la donna che viveva a Budoni ma era conosciuta anche a San Teodoro e a Olbia, dove aveva frequentato le scuole superiori, al Deffenu.

Antonella, che lavorava in un bar della zona, è ricordata come una ragazza molto solare e sempre circondata di affetti. Lo testimoniano le sue tante fotografie postate sui social, che raccontano una vita piena di progetti, di viaggi, di amori, di gioventù, di amicizie. Quegli stessi amici che oggi stanno riempiendo le loro bacheche di messaggi struggenti.