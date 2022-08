La giovane viveva a Palau.

Un brutto lutto ha colpito Palau e la comunità ucraina residente in Sardegna. E’ scomparsa a soli 26 anni Khrystyna Dushchak, nota come Cristina, la giovane mamma che lascia un bimbo piccolo. La ragazza era ricoverata all’ospedale Giovanni Paolo II, dove stava combattendo per un brutto male.

Una battaglia che purtroppo, nonostante Khrystyna fosse conosciuta come una donna molto forte, non le ha lasciato scampo. La 26enne era sposata da poco con un suo connazionale, dal quale aveva avuto soltanto 9 mesi fa il piccolo Nikita. Una notizia che lascia ancora più dolore nel paese dove la giovane viveva.