Scandalo a Budoni per il presunto maltrattamento di un cane sul bus.

Sta facendo tantissime polemiche un episodio che vede l’autista di un bus a Budoni trascinare via un cane e buttarlo fuori dal mezzo. Il video, che è stato diffuso sui social, ha dato via alla caccia alle streghe, poiché nelle scene diffuse appare l’uomo tirare via il cane e poi, sembra, lo abbia allontanato con un piede.

Pare che il cane sia salito sul pullman, assieme a un gruppo di turisti, forse cercava il padrone tra loro o era smarrito. Così vedendolo l’autista lo ha fatto scendere dal mezzo. Qui è partita la polemica, dove si grida all’abbandono dell’animale, seguita da una marea di insulti contro il protagonista e i ragazzi sullo sfondo che, anziché intervenire, ridono. I testimoni hanno spiegato che l’uomo si è accorto del cane e lo ha fatto scendere subito prima di partire, in località Taunanella.

La polemica e poi le precisazioni.

Dopo la polemica con migliaia di insulti e minacce all’autista, l’autore del video, la pagina @welcometosardegnas ha dovuto spiegare l’accaduto: “Sembra che l’autista abbia aperto le portiere del pullman per fare salire dei turisti, a quel punto è salito anche un cane, (probabilmente si è perso e stava cercando il padrone) l’autista ha poi ha deciso di farlo scendere – scrivono tra i commenti -. Non si tratta di un abbandono, ma di un ritorno al punto di partenza. I cani non cadono dal cielo. Se voi foste stati presenti, forse lo avreste portato a casa. Evidentemente l’autista doveva continuare a lavorare e non ha pensato di chiamare le forze dell’ordine, al tempo stesso potrebbe non essere esperto nel trattare gli animali come voi. Ci sono persone che non si sentono a proprio agio con i cani e non hanno il coraggio di prenderli delicatamente in braccio. Mi scuso, ma la vera preoccupazione sociale riguarda i cani abbandonati che si trovano costretti a salire su un autobus. L’autista ha fatto il possibile e nel video non si riscontra alcun maltrattamento. Dovremmo concentrarci sulle questioni più importanti e lasciare da parte ipocrisie e moralismi”.

