L’incidente sulla statale 131 Dcn a Budoni.

Incidente, questo pomeriggio, sulla strada 131 Dcn all’altezza della galleria di Budoni, in direzione di Olbia.

Per cause ancora in corso di accertamento un’automobilista, residente a San Teodoro, ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato dopo l’impatto violento con il guardrail. Fortunatamente ne è uscito praticamente illeso, tanto che ha anche rifiutato i soccorsi del 118.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Siniscola, la polizia stradale e i carabinieri. Si sono registrati alcuni rallentamenti alla circolazione sulla 4 corsie, fino a quando la carreggiata è stata sgomberata.

