Il Comune di Golfo Aranci sosterrà il costo.

L’Amministrazione di Golfo Aranci ha deciso di sostenere l’intero costo per la sostituzione dell’ambulanza della Associazione di Protezione civile Monte Ruju che opera nel 118.

“L’Amministrazione comunale di Golfo Aranci ha sempre riconosciuto come prezioso e insostituibile il lavoro che svolgono le diverse associazioni di volontariato del comune affiancando il loro lavoro, agevolandolo e contribuendo alle loro necessità ritenendo indispensabile il contributo di questi cittadini per il buon funzionamento della collettività”, ha commentato il sindaco Mario Mulas.

“Proprio in un momento in cui è maggiore il bisogno di assistenza sanitaria nel territorio e questo rende ancora più orgogliosi – ha proseguito il primo cittadino – . Per questo oltre al contributo economico all’Associazione va la gratitudine e la riconoscenza dell’Amministrazione per il lavoro che svolgono per tutti”. Il Comune provvederà ad erogare un contributo con cui l’Associazione provvederà all’acquisto del mezzo.

