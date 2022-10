I lavori di Abbanoa a Budoni.

I tecnici di Abbanoa sono al lavoro a Budoni per riparare con urgenza un guasto verificatosi nella condotta che alimenta le frazioni di Tanaunella e Baia Sant’Anna. Fino al completamento dell’intervento, previsto per questo pomeriggio, sono previsti cali di pressione e temporanee interruzioni in particolare nelle zone a quote più elevate.

Il servizio sarà ripristinato a lavori conclusi entro la giornata. Sarà cura dei tecnici di Abbanoa anticipare l’orario di riapertura dell’erogazione qualora l’intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato. Al momento del ripristino del servizio potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040 attivo 24 ore su 24.

