Lutto a Budoni, muore a 68 anni Francesco Addis: è il padre dell’assessore

Addio a Francesco Addis.

Dolore a Budoni per la scomparsa di Francesco Addis, all’età di 68 anni. L’uomo era molto conosciuto e stimato in paese. In lutto anche l’amministrazione comunale del paese alla notizia della sua scomparsa.

Francesco, persona garbata e gentile, così lo ricordano i suoi compaesani, è padre dell’assessore Antonio Addis e lascia anche una figlia, Daniela. L’uomo aveva problemi di salute ed era ricoverato alla Rsa di Padru. Sono tanti i messaggi di affetto che la famiglia del pensionato sta ricevendo in queste ore dagli abitanti di Budoni. Il suo funerale si terrà il 24 dicembre alle 10 alla Cittadella Scolastica di via Kennedy, a Budoni.

