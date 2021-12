Mercatini, spettacoli e animazione: Budoni si prepara al Natale

Il programma per il Natale a Budoni.

Anche Budoni si prepara al Natale: le luci, gli addobbi e i mercatini trasformano la piazza Giubileo in un luogo magico per i grandi, ma soprattutto per i più piccoli. Molte le iniziative previste che partiranno mercoledì 8 dicembre.

Per l’8-9-10-11 dicembre la piazza si animerà dalle 16 alle 20 con i mercatini di Natale, giochi gonfiabili e mascotte con zucchero filato e pop corn per tutti. Dalle 16 alle 18 ci sarà anche un laboratorio creativo per bambini. L’iniziativa si ripeterà anche il 17-18-19-21-22-23 dicembre e il 6 gennaio.

Per il 18 dicembre alle 18 è prevista l’esibizione del coro Movin’on Up Gospel Choir e successivamente, alle 19 e 30 la cena di Natale con gli studenti dell’istituto alberghiero di Budoni. Il 23 dicembre alle 18 grande momento di felicità per tutti i bambini con l’arrivo di Babbo Natale.

I festeggiamenti si concluderanno il 6 gennaio dalle 10 alle 13, con l’incontro con la Befana e il laboratorio creativo per bambini.