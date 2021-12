Le novità a Loiri Porto San Paolo.

Loiri Porto San Paolo ha il Piano urbanistico comunale ufficialmente approvato e vigente. La futura pianificazione del territorio, centri e borgate, è scritta nel documento approvato dalla Regione dopo un lungo iter di confronto con gli uffici regionali. Dieci giorni fa la firma della determina dell’assessorato regionale all’Urbanistica ed Enti locali ha messo il sigillo finale al Piano, ma la pubblicazione sul Bollettino ufficiale del 2 dicembre ha reso lo strumento urbanistico pienamente operativo. Loiri Porto San Paolo è uno dei pochi comuni della Sardegna ad avere il Puc approvato e adeguato al Ppr e al Pai.

“Un grande risultato per l’intero territorio – è il commento del sindaco Francesco Lai che aveva promesso il Puc nella campagna elettorale di quattro anni e mezzo fa -. Non è stato facile, lo ammetto. Abbiamo dovuto risolvere alcune criticità come il dimensionamento dei volumi disponibili stabilito dalla Regione, stralciare i metri cubi su alcune aree per essere in linea con il decreto Floris e il Piano paesistico regionale. Con determinazione e impegno siamo arrivati a uno strumento urbanistico che garantirà uno sviluppo armonico del comune, permetterà la crescita dei borghi con circa 140 mila metri cubi tra interno e costa facendo però attenzione ai valori paesaggistici e identitari”.

I numeri del Puc, in sintesi sono questi: 60 mila metri cubi in zona F turistica programmati in una decina di comparti che prevedono alcuni hotel di alto livello, rispondendo alla richiesta turistica in crescita. 29 mila le volumetrie residue delle vecchie zone F che con l’adeguamento del Puc e al Ppr reimmesse nella pianificazione possibile. Ci sono poi 182 mila metri cubi nelle zone C di espansione concentrati nei centri di Loiri e Porto San Paolo. Restano 54mila metri cubi in zona F turistica ancora da pianificare con le future varianti. Spazio poi anche a importanti opere pubbliche: l’ampliamento in chiave ecosostenibile del porto di Porto San Paolo, il nuovo impianto sportivo di Porto San Paolo, aree parco.

“Un risultato storico che non posso non condividere con tutta la mia amministrazione – conclude il primo cittadino -. In particolare con l’assessore all’Urbanistica Pinuccio Maludrottu che in questi anni è stato al mio fianco nei continui viaggi a Cagliari e nelle interlocuzioni con gli uffici regionali. Non dimentico nemmeno il contributo dato in passato dai sindaci che mi hanno preceduto e dalla Regione che ha lavorato con noi in maniera collaborativa in tutti questi anni”