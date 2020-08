In macchina nella pineta di Budoni.

Si sono introdotti nella pineta di Budoni con le loro auto mettendone così a rischio il delicatissimo ecosistema. Sono stati fermati e sanzionati, così come previsto dalla legge. Ma il tutto non è finito con delle scuse ed una lezione pagata cara.

No, le cose non sono andate come il buon senso suggerirebbe. I due individui, in tutta risposta alle contestazioni appena comminate, davanti agli agenti della polizia locale e del corpo baracellare hanno ben pensato di denudarsi fatto che non ne ha certo alleggerito la posizione.

