Una ruspa tra i bagnanti a Budoni.

Una ruspa tra i bagnanti nella spiaggia della pineta di Budoni. Il mezzo in azione, questo pomeriggio, mentre i tanti bagnanti si accingevano a prendere sole sul bagnasciuga ha attirato la curiosità di molti.

Le immagini sono state pubblicate sui social tra le polemiche e l’ironia di molti. “Sarà lì per portarsi via gli ultimi turisti rimasti”, hanno ironizzato vedendo quanto ancora è piena la spiaggia, nonostante il periodo. Non è chiaro che lavori stesse eseguendo la ruspa oggi alle 16 sulla spiaggia. Fatto sta che alcuni l’hanno vista svoltare nella pineta.

