Scoperte discariche abusive a Loiri.

Le discariche abusive e la maleducazione non risparmiano nemmeno Loiri Porto San Paolo, nemmeno dopo l’installazione degli ecobox. Lo dimostra l’operazione di pulizia che l’amministrazione comunale, guidata da Francesco Lai, ha eseguito durante la scorsa settimana nel territorio.

Pulito il comune.

I lavori, coordinati con gli uomini della polizia locale, i quali hanno verificato sul territorio il corretto conferimento dei rifiuti e della presenza degradate, hanno portato alla luce numerose piccole discariche abusive, sparse per il comune e conferite anche dentro terreni privati.

Dura la condanna del sindaco Lai, che nel comune aveva installato anche due isole ecologiche automatizzate, sempre operative. “È intollerabile che dopo gli enormi sacrifici portati avanti dai cittadini e dall’amministrazione per il raggiungimento di un’ottimo risultato in termini percentuali di raccolta differenziata – dichiara -, (attestato ormai sopra al 75% grazie anche all’instancabile lavoro degli operatori ecologici della Multiservice) e agli investimenti fatti, si verifichino ancora situazioni come queste. Sono inaccettabili in particolare per un territorio turistico come il nostro e stiamo già facendo quanto di nostra competenza per contrastarle con tutti gli strumenti in nostro possesso”.

