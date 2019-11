Località balneare più rilassante.

La vacanza al mare continua ad essere un must per gli italiani, un’abitudine irrinunciabile. JFC, organismo di consulenza turistica e di marketing territoriale, indaga annualmente su questa abitudine attraverso Panorama turismo – Mare Italia, l’osservatorio sulle destinazioni balneari.

Dal apporto stilato per l’estate 2019 la Sardegna ha primeggiato in molteplici categorie. Area balneare più famosa, area balneare più trendy e come migliori spiagge. A Budoni, in particolare, spetta, invece, il secondo posto come località italiana più tranquilla e rilassante.

Un secondo gradino del podio, per un soffio alle spalle di Sabaudia, nel Lazio, con il 5,2 per cento delle preferenze contro il 5,4 della prima classificata.

