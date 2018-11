Distrutto anche un distributore di benzina di Budoni.

Nella serata dello scorso 3 novembre il territorio di Budoni è stato colpito da una violentissima tromba d’aria. Il vortice, oltre ad aver provocato ha causato ingenti danni sia la patrimonio naturalistico che alle infrastrutture pubbliche e private.

Per quanto riguarda il patrimonio boschivo risultano essere circa 300 le piante e gli alberi abbattuti, alcuni dei quali secolari. Stima provvisoria, in quanto la valutazione da parte degli esperti è tuttora in corso. Pregiudicata gravemente la rete di illuminazione pubblica e le strutture della segnaletica verticale presenti nel territorio. Molte le strutture pubbliche e private con coperture, vetrate, recinzioni, cancellate, impianti elettrici e satellitari danneggiati.

Notevoli i danni per alcune attività private, in primis il distributore di carburante sulla S.S. 131 D.C.N, che è stato in gran parte distrutto dalla forza del vento. Molte anche le autovetture danneggiate che transitavano o erano parcheggiate nei tratti di strada interessati dal ciclone.

Per questi motivi l’amministrazione comunale di Budoni ha ritenuto opportuno richiedere lo stato di calamità naturale. Il provvedimento è già stato inviato, per gli opportuni adempimenti, al presidente della Regione Sardegna, agli assessorati competenti, alla presidenza del Consiglio dei Ministri e al dipartimento della Protezione Civile

