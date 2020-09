La decisione all’asilo di Budoni.

Ha sortito il suo effetto lo screening epidemiologico per il predisposto dal comune di Budoni per il rientro a scuola in sicurezza. Uno dei test sierologici, infatti, ha dato esito positivo e, in attesa del tampone orofaringeo che smentirà o confermerà tale risultato, è stato chiuso in via precauzionale l’asilo nido di via Trieste.

Lo screening epidemiologico del Comune di Budoni, tra i primi in Sardegna a prendere tale decisione, sta interessando circa 500 persone tra studenti e personale scolastico. Ovviamente, per avere l’ufficialità del caso occorrerà avere la conferma dai tamponi.

