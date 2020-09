Calcio, Coppa Italia Eccellenza. Secondo derby di Gallura, Porto Rotondo 2 – 3 Budoni

Il Budoni vince di misura una partita aperta fino all’ultimo minuto.

Una bellissima partita quella tra Porto Rotondo e Budoni, squadre che sono cantieri aperti per via dei tanti arrivi e partenze che hanno caratterizzato il calciomercato estivo di questa stagione e con formazioni rimaneggiate per via di alcuni infortuni. L’incontro si è giocato a porte chiuse, come da disposizioni federali. Il Budoni viene da un altro derby gallurese di Coppa Italia, perso pochi giorni fa contro l’Ilvamaddalena.

Al 25′ del primo tempo arriva il gol del Porto Rotondo. Saggia recupera il pallone a centrocampo e imposta per Piemonte, che scende sulla fascia e mette in area, chiudendo il triangolo col numero 4, che al centro non sbaglia e manda il pallone in rete. Al 29′ arriva il pareggio del Budoni con Saiu, che sugli sviluppi di un calcio di punizione si trova tutto solo in area e non perdona l’incolpevole Melis. Il Budoni raddoppia con Doddo al 47′ del primo tempo, ancora sugli sviluppi di un calcio di punizione. Pallonetto in area e sponda di testa per liberare l’attaccante al tiro.

Il secondo tempo inizia come era finito, col Budoni che trova la via del gol. Al 4′ gol di Murgia in semirovesciata per l’1 a 3. Al 15′ chiude i conti Saggia su rigore, concesso per un fallo su Bulla. Il Porto Rotondo sul finale va vicino al pareggio. Prima sciupa un rigore con Pala, che si fa respingere il tiro da Trini. Nell’ultima azione il pallone danza sulla linea di porta senza che nessuno ne approfitti.

Da segnalare, nel Porto Rotondo, l’esordio del sedicenne Seddaiu, vicino al gol.

Porto Rotondo: Melis, Fresu, Frisciata, Saggia, Muzzu, Orecchioni, Piemonte, Vitiello, Murgia, Pala, Bulla. In panchina: Deiana F., Luiano, Scanu, Bassu, Deiana D., Brundu, Trotta, Sampuddu, Seddaiu. Sostituzioni: 1’2t Scanu per Orecchioni, 33’2t Deiana D. Per Vitiello, 38′ Seddaiu per Piemonte. Ammoniti: Fresu, Saggia, Piemonte, Marini (all.). Allenatore: Marini.

Budoni: Trini, Giua, Vacca, Careddu, Spina, Sirigu, Murgia, Doddo, Ibba, Verachi, Saiu. In panchina: Dalu, Fumu, Poddie, Farris, Rodriguez, Maccioni, Mastio, Ventroni. Sostituzioni: 17’2t Maccioni per Vacca, 46’2t Farris per Giua. Ammoniti: Doddo, Giua, Farris. Allenatore: Scanu.

Reti: 25′ Saggia (P), 29′ Saiu (B), 47′ Doddo (B), 4’2t Murgia, 15’2t Saggia (R).

