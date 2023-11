Affittavano le camere abusivamente, denunciata una coppia

Denunciata una coppia di bengalesi.

Gli agenti della polizia di Stato hanno denunciato in stato di libertà un uomo e una donna di origini bengalesi, rispettivamente di 40 e 37 anni, per il presunto reato di favoreggiamento alla permanenza illegale di cittadini stranieri e omessa dichiarazione di ospitalità.

Nel corso di un’operazione volta a contrastare lo sfruttamento dell’immigrazione clandestina, gli investigatori della Sezione Criminalità Diffusa e Straniera della Squadra Mobile hanno condotto accertamenti su un appartamento nel centro di Cagliari. Questo immobile, di proprietà della coppia, era destinato alla locazione a numerosi connazionali, senza rispettare la normativa vigente in materia di immigrazione e ospitalità.

Durante l’ispezione, la Squadra Mobile ha scoperto un numero considerevole di letti a castello, ben 35 in totale, disposti in modo ottimale per sfruttare completamente lo spazio disponibile nelle stanze. Questa configurazione era mirata a ospitare il maggior numero possibile di persone, allo scopo di massimizzare il guadagno. Tra gli occupanti dell’appartamento, oltre alla coppia proprietaria con la loro famiglia, sono stati identificati altri 21 cittadini di origine bengalese. Alcuni di loro erano in regola con i permessi di soggiorno, altri erano richiedenti asilo, mentre quattro non possedevano alcun titolo per soggiornare in Italia.

Si ritiene che agli ospiti dell’appartamento fosse richiesta una somma mensile variabile dai 100 ai 300 euro, a seconda dei servizi forniti, compreso il semplice posto letto o vitto e alloggio.

Durante la perquisizione, sono stati trovati documenti nella camera da letto dei coniugi, tra cui un quaderno e fogli che riportavano i resoconti dei pagamenti effettuati dagli ospiti. È stato anche sequestrato un importo di 3.000 euro in contanti, presunto provento del reato. I due coniugi sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per favoreggiamento alla permanenza illegale di cittadini stranieri e omessa comunicazione all’autorità della dichiarazione di ospitalità. Entrambi i reati sono previsti rispettivamente dal Testo Unico dell’Immigrazione e dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

