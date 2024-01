Grossa vincita al 10eLotto per un anonimo scommettitore

La vincita al 10eLotto.

Nel concorso del 10eLotto svoltosi sabato 20 gennaio, la fortuna ha sorriso alla città di Cagliari, regalando un premio da 20mila euro a chi ha centrato il 9.

Il concorso più recente del 10eLotto ha distribuito complessivamente premi per un valore di 12,6 milioni di euro in tutta Italia. Questo evento ha contribuito a incrementare la somma totale dei premi assegnati nel 2024, che ha già superato la cifra notevole di 231 milioni di euro. La Sardegna, con il suo vincitore a Cagliari, si unisce ai fortunati che hanno avuto successo nel concorso, confermando che la fortuna può bussare alla porta in qualsiasi momento.

