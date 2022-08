Arrestato dalla polizia di Cagliari un 50enne tunisino.

Nella mattinata di ieri gli investigatori della sezione Criminalità diffusa e straniera della Squadra Mobile di Cagliari hanno arrestato un tunisino di 50 anni, in quanto destinatario di un ordine di carcerazione emesso il 16 marzo 2018 dalla Procura di Bergamo per reati in materia di immigrazione e falso.

Lo straniero è stato rintracciato nella locale piazza Amendola nel corso di un controllo finalizzato alla prevenzione crimine diffuso ed al termine degli atti di rito è stato accompagnato presso il carcere di Uta per l’espiazione della pena di 10 mesi e 13 giorni di reclusione.