In prova ai servizi sociali esce di casa e provoca una rissa: arrestato

Arrestato un giovane di 26 anni.

Un giovane di 26 anni è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato per aver infranto le condizioni relative alla sua misura di affidamento in prova ai servizi sociali. La decisione di revocare il beneficio dell’alternativa alla detenzione, emanata dal tribunale di Sorveglianza di Cagliari, è stata eseguita dalla Divisione Anticrimine della Questura di Cagliari, in collaborazione con il personale della Squadra Mobile e del Commissariato di Quartu Sant’Elena.

Nei giorni precedenti, l’uomo aveva violato le restrizioni imposte, allontanandosi dall’abitazione durante un orario non consentito e assumendo bevande alcoliche in modo eccessivo. Inoltre, insieme ad altri individui, aveva scatenato una violenta rissa nelle vicinanze di una discoteca, durante la quale un giovane residente a Capoterra aveva perso la vita a seguito delle ferite inflitte da un’altra persona. Il 26enne è stato condotto presso la struttura carceraria di Uta.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui