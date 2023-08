Oltre 100mila persone per l’evento a Olbia.

La Red Valley Festival 2023 si è conclusa in modo spettacolare. L’ultima serata, in coincidenza con il Ferragosto, ha riunito noti artisti della musica contemporanea, offrendo spettacoli per tutti i gusti. Gli Articolo 31 hanno dato vita a un concerto sensazionale, eseguendo i loro più grandi e indimenticabili successi, trasformando l’Olbia Arena in un vivace karaoke con il pubblico di oltre 100mila persone.

Dopo gli Articolo 31 è seguito il concerto di Elodie.

È seguito lo spettacolo di Elodie, la cantante romana che con ritmi estivi ha riproposto, tra le varie canzoni, il suo ultimo singolo con Marco Mengoni. Successivamente, l’Olbia Arena è diventata una discoteca all’aperto con la musica del rinomato dj Paul Kalkbrenner.

Grande affluenza dei fan di Salmo.

Il padrone di casa, Salmo, ha chiuso il Red Valley Festival con un esclusivo dj set di oltre due ore, coinvolgendo il pubblico in modo unico.

Il Red Valley ha richiamato oltre 100mila persone.

I numeri non lasciano dubbi: è stato un successo di pubblico con oltre 100mila spettatori e artisti di altissimo livello, nel panorama nazionale e internazionale, che si sono esibiti nell’arco di quattro intense giornate di musica all’Olbia Arena.

