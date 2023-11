Quasi 400 euro di vino al supermarket, ma senza pagare: coppia arrestata

Arrestata una coppia di Cagliari.

Ieri, a Cagliari, la sezione Radiomobile dei carabinieri ha proceduto all’arresto di due persone. Le accuse mosse sono furto aggravato in concorso, porto ingiustificato di attrezzi per lo scasso e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Gli arrestati sono un uomo di 42 anni e una donna di 41 anni, entrambi disoccupati e con precedenti penali.

Verso le 21:30, si sono introdotti nel supermercato Iperpan di viale la Playa a Cagliari, dove hanno rubato varie bottiglie di vino del valore complessivo di 382 euro. Dopo averle nascoste sotto i vestiti, hanno superato le casse senza effettuare il pagamento. Il personale di sicurezza e i carabinieri sono intervenuti, bloccando i ladri. Le bottiglie sono state recuperate e restituite al gestore del supermercato.

Durante la perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di una tronchesina e di un coltello a serramanico con lama di 12 centimetri, che sono stati sequestrati. Dopo la redazione dei verbali, gli arrestati sono stati condotti presso la loro abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del processo con rito direttissimo previsto per la mattinata odierna presso il palazzo di giustizia di Cagliari, su disposizione della Procura della Repubblica.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui