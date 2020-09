La puntata di Passaggio a nord ovest a Calangianus.

Cosa c’è dietro un tappo di sughero? Da dove nasce questo straordinario materiale oggi impiegato nei più svariati ambiti? Lo ha spiegato Alberto Angela, nella puntata andata in onda, sabato 12 settembre alle 11.25 su Rai1 di “Passaggio a nord ovest”, che ha avuto come protagonista Calangianus.

La troupe del programma si era recata, infatti, in Gallura per riprendere i bellissimi boschi di sughero e raccontare come nasce il materiale, così come la sapiente arte con cui viene trasformato. Un’eccellenza il cui uso spazia dai tappi di sughero fino alla bioedilizia.

